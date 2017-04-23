برلين - أ ش أ

سقط فريق بايرن ميونخ امس السبت في معقله, أليانز أرينا, في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه ماينز بنتيجة 2-2 , ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح الضيوف التسجيل مبكرا جدا عبر لاعب الوسط بويان كركيتش في الدقيقة الثالثة , قبل أن يعادل الهولندي الطائر أريين روبن النتيجة لبايرن ميزنخ في الدقيقة 16, ثم وضع الظهير دانييل بروسينسكي الزوار في المقدمة مجددا من ضربة جزاء في الدقيقة 40, قبل أن يدرك تياجو ألكانتارا التعادل للبافاري في الدقيقة 73.

وتأتي هذه النتيجة عقب خروج البايرن من ربع نهائي دوري الأبطال على يد الملكي الإسباني ريال مدريد في مواجهة الإياب التي انتهت 4-2 للميرينجي, والتي شهدت كذلك الكثير من الجدل بسبب القرارات التحكيمية.

وعلى الرغم من التعادل, حافظ بايرن على انفراده بصدارة جدول المسابقة برصيد 70 نقطة, بفارق 9 نقاط عن لايبزيج الوصيف الذي سيحل ضيفا على شالكه اليوم .

وفي المقابل, رفع ماينز رصيده ل`33 نقطة في المركز الثالث عشر, بفارق الأهداف عن كل من فولفسبورج وهامبورج , وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المعرضة للهبوط.

وفي نفس الجولة, اقتنص هيرتا برلين فوزا هاما بملعبه (أوليمبياستاديون) على فريق فولفوسبورج, الرابع عشر برصيد 33 نقطة, بهدف نظيف سجله مهاجمه فيداد إيبيسفيتش في الدقيقة 59, رافعا رصيد نادي العاصمة ل`46 نقطة في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.