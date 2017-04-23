القاهرة- اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، الاسراع فى انهاء اجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار

جاء ذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى واشنطن.

وتطرق الجانبان، إلى الاسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التى زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 ابريل الجارى.

وبحث الجانبان، اضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذى يموله البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، اضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحى فى المناطق الاكثر احتياجا.

وناقش الجانبان، تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الاشغال كثيفة العمالة.