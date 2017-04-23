القاهرة - أ ش أ

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى أوجستو إيناسيو عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري على استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار الجولة ال`25 للدوري الممتاز , والمقررة غدا الإثنين .

وضمت قائمة المارد الأبيض / في حراسة المرمى أحمد الشناوى وعمر صلاح ..

وفي خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدى الونش وشوقى السعيد ومحمد ناصف وأحمد فتوح وحسنى فتحي..

وفي خط الوسط: طارق حامد وابراهيم صلاح ومعروف يوسف وصلاح ريكو ومحمد ابراهيم وأحمد رفعت ومصطفى فتحى وأيمن حفنى وشيكابالا..

وفي خط الهجوم : ستانلى وباسم مرسي .