إيناسيو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المصري
القاهرة - أ ش أ
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى أوجستو إيناسيو عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري على استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار الجولة ال`25 للدوري الممتاز , والمقررة غدا الإثنين .
وضمت قائمة المارد الأبيض / في حراسة المرمى أحمد الشناوى وعمر صلاح ..
وفي خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدى الونش وشوقى السعيد ومحمد ناصف وأحمد فتوح وحسنى فتحي..
وفي خط الوسط: طارق حامد وابراهيم صلاح ومعروف يوسف وصلاح ريكو ومحمد ابراهيم وأحمد رفعت ومصطفى فتحى وأيمن حفنى وشيكابالا..
وفي خط الهجوم : ستانلى وباسم مرسي .
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