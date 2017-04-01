أخبار مصر - أحمد عوض

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى الكرم، و على متنها 63 الف طن قمح، قادمة من رومانيا؛ حيث يتم اتخاذ اللازم من الجهات المعنية نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها .

كما يستقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس، و على متنها 60 راكب و 61 شاحنة، فيما تغادر العبارة القاهرة، و على متنها 425 راكب و 5 شاحنة و 13 سيارة و السفينة غزالة، و على متنها 11 راكب و 58 شاحنة و السفينة الحرية، و على متنها 76 شاحنة .