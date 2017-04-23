اخبار مصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية بمحور النصر أمام النصب التذكارى صلاح سالم المتجه إلى المطار، كما ظهرت كثافات متحركة أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة المنيل، بسبب تعطل سيارة، وانتقل ونش مرورى إلى المكان، وتم رفع السيارة لسحب الأحجام المرورية من المكان ، للمتجة للجيزة بسبب حادث تصادم.

ونصح المقدم عماد حماد مشرف غرفة مرور القاهرة بعد اتخاذ كوبرى اكتوبر واتخاذ المسطح الارضى ، ويشهد منزل كوبرى التسعين اتجاه محور المشير كثافات مرورية، بسبب تعطل سيارة نقل ، وأمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة، بتوجه ونش مرورى إلى المكان ليتم رفع السيارة، وتجنيبها من الطريق، وسحب الكثافات الناتجة عنها.