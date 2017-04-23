سول - أ ش أ

تعتزم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إجراء تدريبات عسكرية في يونيو المقبل لإجلاء المدنيين الأمريكيين في حال نشوب نزاع مسلح بشبه الجزيرة الكورية، كما أعلنت مصادر عسكرية في سول اليوم الأحد.

من جانبها, أفادت وكالة أنباء/يونهاب/ الكورية الجنوبية أن تدريبات “كورتيس تشانيل” الروتينية التي تجريها القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية, تهدف إلى تنفيذ مهام تتعلق بترحيل 230 ألف مدني أمريكي إلى خارج كوريا الجنوبية في حال نشبت حرب بين الكوريتين.

وتشرف على تنفيذ العمليات التدريبية الفرقة ال` 19 لقيادة القوات الاستكشافية واللوجستية الأمريكية التي تتخذ من مدينة ديجو الكورية الجنوبية التي تبعد حوالي 302 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة سول مقرا لها.

وتصاعدت وتيرة التوتر في شبه الجزيرة الكورية مؤخرا بسبب التهديدات النووية والصاروخية لبيونج يانج, وإرسال الولايات المتحدة أصولها العسكرية القوية إلى كوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الدورات التدريبية من طراز “كورتيس تشانيل” قد اقيمت في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر من العام الماضي, في أعقاب إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة في شهر سبتمبر الماضي.