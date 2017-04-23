القاهرة- أ ش أ

اختتم اتحاد الإعلاميين العرب فعاليات مؤتمره الخامس الذي أقيم في الغردقة خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الحالي بمشاركة 45 إعلاميا من 16 دولة عربية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .

وحفل المؤتمر بالفعاليات التي تضمنتها ورش العمل المختلفة وناقشت العمل الإعلامي العربي في العديد من المجالات وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب الذي يضرب العالم أجمع.

وأكد الأمين العام للاتحاد محمد الشرقاوي – في كلمته بالحفل الختامي – ان الدعم الكبير الذي قدمه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله ساعد في انجاح الدورةالخامسة .وأعلن تدشين المركز العربي الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف كأول مركز متخصص في مكافحة الإرهاب وهو نتاج مناقشات عديدة في أروقة الاتحاد وخلال ورش العمل التي تمت على مدى أيام المؤتمر.

وصرحت الإعلامية إيمان عز الدين, التي تم اختيارها كأفضل إعلامية في العالم العربي للعام الثاني على التوالي أن الوضع الراهن يوجب على الإعلام أن يكون أحد أهم الأدوات في تلك المعركة الشرسة التي يخوضها العالم العربي بشكل عام حيث آن الماكينة الإعلامية هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة للحرب ضد الإرهاب.

من جانبه اعلن المذيع الرياضي مدحت شلبي, الذي تم اختياره كأفضل مذيع رياضي في العالم العربي أن العمل الجماعي الذي يقوم به المسئولون في الاتحاد وأليات الاختيار التي يشارك فيها الملايين من كافة أنحاء العالم العربي تؤكد أننا أمام منظومة مهنية في الاختيار.