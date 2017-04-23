اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضح الدكتور د عادل مهنى استاذ الاقتصاد بجامعة باريس فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد انه لاتوجد بوصلة خاصة بالانتخابات الرئاسية فى فرنسا فليس هناك اتجاه واضح لجذب الناخب الفرنسى وهى ستجرى فى مناخ غامض يشوبه فضائح اخلاقية لبعض المرشحين وخاصة فرنسوا فيون رئيس الوزراء الاسبق واشار الى ان استطلاعات الراى التى تؤكد ارتفاع نسبة المترددين فى التوجه لصناديق الاقتراع مما يؤكد نسبة التغيب عن الانتخابات الرئاسية التى ستجرى اليوم الاحد

واكد استاذ الاقتصاد بجامعة باريس ان الحرية والمساواة والعدالة من قيم المجتمع الفرنسى ولاينظر للاصول الغير فرنسية بنظرة عنصرية وليس لها تاثير على اراء الفرنسيين فى اختيار الرئيس الفرنسى القادم ، وهو ما تلعب عليه المرشحة مارى لوبان التى وعدت بفرض غرامات على المهاجرين ، واكد ان هناك نظرات

مجتمعية مغايرة فى فرنسا بضرورة الاهتمام باندماج المهاجرين والانفاق على تحسين معيشتهم واكد ان لوبان عرفت كيف تصل للناخب الفرنسى مقارنة بوالدها وتحمل شعار المحافظة على الهوية الفرنسية

واكد الدكتور عادل مهنى ان السياسيين الفرنسيين لم يتعلموا الدرس فى ضرورة الابتعاد عن السلوكيات التى تسبب فضائح فى الاعلام واشار الى تقارب نسبة اختيار المصرفى المرشح مانويل ماكرون فى استطلاعات الرأى الاخيرة وبين مرشحة اليمين المتطرف مارى لوبان وهما الاكثر شعبية فى مرشحى الرئاسة ولكن لوبان ترفع شعار فرنسا اولا مثل ترامب فى الولايات المتحدة واكد ان المرشحين اشادا بمصر وبقدرة القيادة السياسية فيها على عبور المرحلة الحرجة

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