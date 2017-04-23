القاهرة - أخبار مصر

تبدأ أعمال “المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة” والذي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمدينة شرم الشيخ، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع شركة “نوف إكسبو” الكويتية، ومؤسسة “أخبار اليوم”، وهيئة “البريد المصري” وتستمر ثلاثة أيام. تحت شعار “الطريق نحو التنمية المستدامة”.

ويشارك في فعاليات وأنشطة المنتدى ممثلون عن الجهات المعنية ببرامج الحكومة الإلكترونية ونظم المعلوماتية في كافة الدول العربية، وعدد من القيادات التشريعية المختصة في تطوير تشريعات التعاملات الإلكترونية، والاختصاصيون والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات من مصر، والأردن، والكويت، والسعودية، والسودان، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، والمغرب.