مدريد - رويترز

كان هدف أنطوان جريزمان في الشوط الثاني كافيا لاتليتيكو مدريد البعيد عن مستواه ليهزم مضيفه اسبانيول 1-صفر امس السبت ويشدد قبضته على المركز الثالث في الدوري الاسباني لكرة القدم.

وهز المهاجم الفرنسي الشباك بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 73 بعد أن أبدلت كرة ساؤول نيجيز طريقها لتصل إليه ليعزز اتليتيكو سجله الخالي من الهزائم إلى 12 مباراة.

وتصدى الحارس دييجو لوبيز بشكل جيد لمحاولة من يانيك كاراسكو لكن الفريق القطالوني كان له نصيب الأسد من الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول بدون أي تهديد على المرمى.

وفي الشوط الثاني أبعد ستيفان سافيتش مدافع اتليتيكو تسديدة لبابلو بياتي من على خط المرمى قبل أن يقترب الفريق الزائر من التسجيل عن طريق البديل كيفن جاميرو.

وبعد أن وضع جريزمان فريقه في المقدمة أضاع ليو بابتيستاو مهاجم اسبانيول فرصة وهو في وضع انفراد بحارس اتليتيكو يان أوبلاك بينما سدد جيرار مورينو برأسه خارج المرمى قرب النهاية.

ويتقدم فريق المدرب دييجو سيميوني، الذي يملك 68 نقطة، بثلاث نقاط على أشبيلية صاحب المركز الرابع بينما بقي اسبانيول في المركز التاسع ولديه 49 نقطة.

وفي الدوري الاسباني ايضا .. اقتنص فياريال فوزا هاما امس السبت على ضيفه ليجانيس بهدفين لهدف على ملعب “لاسيراميكا”, في منافسات الجولة 33 من المسابقة .

أحرز المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو هدف الغواصات الصفراء أولا في الدقيقة 68, قبل أن يدرك ميجيل أنخيل جيريرو التعادل للضيوف في الوقت القاتل في الدقيقة 90 , إلا أن باكامبو رفض خروج فريقه سوى بالنقاط الثلاث مسجلا هدفا ثانيا في الدقيقة 92 .

وبهذه النتيجة, رفع فياريال رصيده ل`57 نقطة معززا موقعه في المركز الخامس, المؤهل لدوري أوروبا الموسم المقبل , بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 27 نقطة في المركز السابع عشر, بفارق 5 نقاط فقط ومؤقتا عن مراكز الهبوط.