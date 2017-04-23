اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكدت نورهان سامى بدر مستشار وزير العدل الهولندى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان سافرت الى هولندا فى المرحلة الاعدادية وحصلت على شهادة جامعية فى علم النفس واجتازت عدة دراسات خاصة بسلوكيات المجتمع وخاصة الفئات التى مارست الجريمة وكيفية اعدادهم للسلوك القويم واندماجهم فى المجتمع واكدت انها حريصة على تصفح الصحف الهولندية يوميا للتعرف على الاحداث اليومية وابعادها واهتمامات الناس ، كما تحرص على التعرف على مايحدث فى المجتمع المصرى والمنطقة العربية ايضا من خلال الصحف

واضافت نورهان سامى بدر الى تعلمها السماحة والترابط فى المجتمع المصرى بين المسلمين والمسيحيين مقارنة بالدول الاخرى ومنها هولندا حيث تظهر الفروق الفئوية والعرقية بين الناس فهى تحاول الترويج للتعايش بين فئات المجتمع من خلال تجربتها بالمجتمع المصرى ، واشارت الى ان عضويتها فى اتحاد المرأة العربية فى هولندا اتاحت لها تقديم الخدمات للسيدات العرب المقيمات فى هولندا لسرعة التكيف والاندماج فى المجتمع الهولندى وقدمت الرابطة الخدمات ايضا للشباب المهاجر من الدول الاخرى

واشادت مستشار وزير العدل الهولندى بادارة مؤتمرات الشباب التى يجرى تكرار عقدها فى مصر، وكيفية عرض المشاكل والبحث عن الحلول لمشاركة الشباب فى التنمية وفى وجود كبار المسؤولين لانها تجربة جديدة ومثمرة ، واكدت على تغيير المفاهيم الاجتماعية ما بين المجتمع المصرى والمجتمع الاوروبى وشعور الشخص المهاجر بالفارق ولكن دعم الاهل والثقة منهم يجعل الشباب يجتاج الفروق ويعبر للنجاح فى المجتمع الجديد مع احتفاظه بشخصيته

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا