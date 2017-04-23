القاهرة-أخبار مصر

للمرة الرابعة في تاريخ بطولة مونت كارلو للتنس,يواجه الإسباني رافائيل نادال مواطنه ألبرت راموس اليوم فى نهائي اسباني خالص.وصعد النجم المخضرم نادال إلى النهاىي بعد تغلبه على البلجيكي ديفيد جوفين ليلحق بمواطنه ألبرت راموس الذي فاز على الفرنسي لوكاس بويل .

ويحاول نادال خلال المباراة النهائية انتزاع لقبه العاشر في مونت كارلو والأول هذا العام, بعد ثلاثة نهائيات في أستراليا المفتوحة وأكابولكو وميامي للأساتذة فشل خلالها في التتويج بأي لقب.

في المقابل يأمل راموس في الفوز بأول ألقابه في الماسترز وفي أول مباراة نهائية يخوضها خلال مسيرته في هذه البطولات مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للفوز باللقب على حساب رافائيل نادال.