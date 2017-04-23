باريس - أ ف ب

بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم الأحد وسط حراسة أمنية مشددة بعد الاعتداء على جادة الشانزيليزيه، في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، وسط ترقب شديد حيال الغموض الذي يلف نتائجها.

وتشتد المنافسة بين أربعة من أصل 11 مرشحا يتواجهون في هذه الدورة الأولى، وفي طليعتهم الوسطي الشاب إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، يتبعهما بفارق طفيف المحافظ فرنسوا فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.