اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضحت استشارى التطوير المؤسسى الدكتورة سالى مبروك ان التطوير المؤسسى يعنى وضع رؤية واضحة للمؤسسة وخطة عملية للتنفيذ للوصول لهذه الرؤية وتحقيق المكاسب او الانجازات ،واستبعدت فكرة التطوير المؤسسى او ما نطلق عليه اعادة الهيكلة بهدف بالتخلص من العاملين واكدت ان فكرة الوظيفة طويلة العمر هى انجاز واحد لكل فرد وتم استبعادها من فلسفة العمل فى العالم كله لانها تؤدى للركود الادارى ، فالفرد يجب ان يكون مهيئ لتغيير الوظيفة كل فترة من الزمن لزيادة الدخل وتطوير نفسه وتاهله لاكتساب تجارب وخبرة عمل جديدة بعيدة تماما عن تخصصه الاول مع منح الفرد التامين على مستقبله وحياته.

واضافت الدكتورة سالى مبروك فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان السوق قائم الان وفى كل التخصصات على المنافسة فسواء كانت جهة حكومية او قطاع خاص يخضع لمعايير المنافسة والتفوق فتطوير الاداء مع تغيير التكنولوجيا للافضل اصبح هدف لكل مؤسسة لتثبت ذاتها والا ستتعرض للتصفية او الاندماج مع مؤسسة اخرى فتغيير القوانين يقتضى الشفافية والتسويق الجيد لاهدافها وخدماتها كما تعتبر الثقة فى منظومة العمل ومستقبلها من اساس تطوير الموارد البشرية

واكدت استشارى التطوير المؤسسى ان دراسة اجريت على اصحاب المناصب العليا من خريجى افضل الجامعات فى الولايات المتحدة وهى هارافارد، اثبتت ان اكثرهم نجاحا هو من يتلقى دعما مجتمعيا فى حياته تعطيه الثقة فى الذات وقدرة على الانجاز الهادئ ، فالحميمية يتم توظيفها فى حسن الادارة الجيدة لكل الكوادر واقامة علاقة مستقرة معهم قائمة على العمل الجيد والكفاءة وشددت ان التغيير يجب ان يكون بالارادة الذاتية قبل ان يتم فرضه من خارج المؤسسة بحكم اليات السوق

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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