القاهرة - أخبار مصر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة “مصرية – سعودية” تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وتأتى زيارة الرئيس استجابة لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك فى إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم فى تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التى تواجه الأمة العربية.