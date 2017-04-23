نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– أستاذة بجامعة فلوريدا: مشروع “التعليم أولًا” يهدف لتدريب 10 آلاف مدرس
– “مكافحة الإدمان”: 27% من الإناث يتعاطون المخدرات
– الدقهلية تحظر نقل القمح الجديد خارج حدود المحافظة
– إغلاق موانئ بالسويس لسوء الأحوال الجوية
– وزير الأوقاف : مصر محفوظة بعناية الله وستدحر الإرهاب
– العاهل السعودي يصدر عدة أوامر ملكية
– الرئيس البرازيلي يؤكد أن بلاده ستتجاوز فضيحة الفساد
– البابا فرنسيس يشبه بعض مراكز ايواء اللاجئين بـ”معسكرات الاعتقال”
– آلاف يشاركون فى مسيرة من أجل العلم فى عدة مدن أمريكية
– إخلاء قنصلية فرنسا في نيويورك بسبب سيارة مشبوهة
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