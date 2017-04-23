القاهرة - اخبار مصر

اهم الاخبار:

– أستاذة بجامعة فلوريدا: مشروع “التعليم أولًا” يهدف لتدريب 10 آلاف مدرس

– “مكافحة الإدمان”: 27% من الإناث يتعاطون المخدرات

– الدقهلية تحظر نقل القمح الجديد خارج حدود المحافظة

– إغلاق موانئ بالسويس لسوء الأحوال الجوية

– وزير الأوقاف : مصر محفوظة بعناية الله وستدحر الإرهاب

– العاهل السعودي يصدر عدة أوامر ملكية

– الرئيس البرازيلي يؤكد أن بلاده ستتجاوز فضيحة الفساد

– البابا فرنسيس يشبه بعض مراكز ايواء اللاجئين بـ”معسكرات الاعتقال”

– آلاف يشاركون فى مسيرة من أجل العلم فى عدة مدن أمريكية

– إخلاء قنصلية فرنسا في نيويورك بسبب سيارة مشبوهة