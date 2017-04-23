أخبار مصر - الاحد 23 ابريل 2017

– الرئيس يشهد بدء مؤتمر الشباب بالإسماعيلية الثلاثاء
– عبدالغفار: مواجهة الإرهاب في مصر ملحمة وطنية شعبية.. والأقباط مثال للفداء
– البترول: تأمين احتياجات الدولة من المنتجات والغاز الطبيعي والبتروكيماويات
الاهرام

– الرئيس: مصر والكونغو الديمقراطية تسعيان لتحقيق التنمية الاقتصادية وتطابق الرؤى فى مختلف القضايا

– الرئيس: مصر تحرص على تطوير التعاون مع سلطنة عمان فى مختلف المجالات

– السيسى: تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشباب لدعم مسيرة التنمية

– السفير المصرى بالرياض :السيسى وسلمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

– الرئيس يشهد بدء مؤتمر الشباب بالإسماعيلية الثلاثاء

– شكرى يبحث التعاون الثنائى مع الرئيس اليونانى

– القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

– محافظ القاهرة يشدد على تفعيل اتحاد الشاغلين للعقارات

– إزالة 364 حالة تعد على نهر النيل

– العثور على 90 ألف لتر مواد بترولية داخل مخبأ سرى بـمدينة السلام

– الأمن العام يضبط 4 عناصر خطرة بقنا

الاخبار

– رئيس الوزراء: ندرس زيادة مخصصات السلع التموينية خلال رمضان

– «زفة اسكندراني» خلال تسلم »فتاة العربة« للسوزوكي الجديدة’

– توريد 6825 طن قمح في 8 محافظات

– انفجار ماسورتي مياه أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة’

– ‘البرلمان يستدعي وزير الاتصالات بسبب سوء خدمات المحمول’

– ورش النجف تشكو ارتفاع أسعار الخامات وانتشار المنتجات الصينية الرخيصة

– عبدالغفار: مواجهة الإرهاب في مصر ملحمة وطنية شعبية.. والأقباط مثال للفداء
الجمهورية

– رئيس الوزراء: زيادة مخصصات السلع خلال رمضان

– 10% زيادة في أعداد السائحين

– صوامع التموين تتسلم 10 آلاف طن قمح محلي

– النواب يصر علي قانون الهيئات القضائية..ومجلس الدولة: غير دستوري

– نقل 3600 معتمر لحل أزمة التكدس بمطار القاهرة

– مدبولي: العاصمة الإدارية..مدينة عصرية..تؤسس لحضارة عريقة

– البترول: تأمين احتياجات الدولة من المنتجات والغاز الطبيعي والبتروكيماويات