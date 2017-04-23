صحافة عربية: اتفاق مبدئي أمريكي- روسي على آلية التحقيق في «كيماوي» سوريا
أخبار مصر - الاحد 23 ابريل 2017
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الاتحاد
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– جهود إماراتية في تأمين منطقة «بلحاف» الاستراتيجية
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– اليونسكو: العلاقات مع الإمارات مبنية على الصداقة وحسن التعاون
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– أبو الغيط يطالب المؤسسات الدينية بتأهيل الشباب
– علماء أمريكيون يتظاهرون ضد ترامب
المدينة
– المملكة تدين الهجوم على قاعدة عسكرية بأفغانستان
– طيران النظام يدمر مستشفى ميدانيا بإدلب
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– نظام ولاية الفقيه يصنع النووي بعيداً عن أنظار العالم
– المملكة: «مظلمة فلسطين» تحولت إلى حائط مبكى للإرهابيين والأنظمة الفاسدة
الخليج
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– البحرين تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة
– تعزيزات عسكرية تصل إلى عدن
– الميليشيات ترتكب 2723 انتهاكاً في 3 أشهر
– سياسيون مصريون يطلقون مبادرة وطنية لمواجهة الإرهاب
– تغييرات تطال نصف أعضاء قيادة حزب «البعث» في سوريا
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