أخبار مصر - الاحد 23 ابريل 2017

– علماء أمريكيون يتظاهرون ضد ترامب

– طيران النظام يدمر مستشفى ميدانيا بإدلب

– تغييرات تطال نصف أعضاء قيادة حزب «البعث» في سوريا

الاتحاد

– «داعش» ينزف قياداته ويفقد السيطرة على غرب الموصل

– اتفاق مبدئي أمريكي- روسي على آلية التحقيق في «كيماوي» سوريا

– جهود إماراتية في تأمين منطقة «بلحاف» الاستراتيجية

– التحالف ينفي مقتل جنود سعوديين بقصف حوثي على منفذ حدودي

– اليونسكو: العلاقات مع الإمارات مبنية على الصداقة وحسن التعاون

– المئات يقرعون الأواني والطناجر تضامناً مع الأسرى برام الله

– تونس تمنع 27 ألف مشتبه بهم من الذهاب إلى مناطق النزاعات

– أبو الغيط يطالب المؤسسات الدينية بتأهيل الشباب

– علماء أمريكيون يتظاهرون ضد ترامب

المدينة

– المملكة تدين الهجوم على قاعدة عسكرية بأفغانستان

– طيران النظام يدمر مستشفى ميدانيا بإدلب

– الأردن يعمم أول رسالة للعالم من نتائج قمة البحر الميت

– ترحيب خليجي بإطلاق سراح المختطفين السعوديين والقطريين في العراق

– فرنسا تنتخب رئيسها وتوقعات بالإعادة بين لوبان وماكرون

– نظام ولاية الفقيه يصنع النووي بعيداً عن أنظار العالم

– المملكة: «مظلمة فلسطين» تحولت إلى حائط مبكى للإرهابيين والأنظمة الفاسدة

الخليج

– 140 قتيلاً حصيلة الهجوم على قاعدة الجيش الأفغاني في مزار شريف

– «الصليب الأحمر» و«اوتشا» يحذران من انهيار القطاع الصحي في غزة

– «الأدباء والكتّاب العرب» يتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

– البحرين تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة

– تعزيزات عسكرية تصل إلى عدن

– الميليشيات ترتكب 2723 انتهاكاً في 3 أشهر

– سياسيون مصريون يطلقون مبادرة وطنية لمواجهة الإرهاب

– تغييرات تطال نصف أعضاء قيادة حزب «البعث» في سوريا