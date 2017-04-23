القاهرة - اخبار مصر

أكدت الدكتورة ميساء بركات، الأستاذة بجامعة فلوريدا أتلانتيك والخبرة في تطوير التعليم، أن مشروع التعليم أولًا يهدف إلى تدريب 10 آلاف مدرس بالمدارس التجريبية من أجل تعميم تلك التجربة على المدارس الحكومية العادية في محاولة لتطوير منظومة التعليم.

وأضافت “بركات”، خلال حوارها ببرنامج “حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف” مساء السبت، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أنها فخورة بما تقدمه، متابعة: “بلاش نضحك على ولادنا، بس لما يلاقوا المديرين والأساتذة وناظر المدرسة لسه بيتعلموا ويدرسوا ويتدربوا هتبقى رسالة إيجابية.. ومفيش حد كبير على التعليم”.، بحسب وسائل اعلام محلية.