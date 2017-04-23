واشنطن - رويترز

شارك آلاف العلماء والأشخاص فى مسيرات بالولايات المتحدة وخارجها، يوم السبت، تتزامن مع (يوم الأرض) وصفها منظموها بأنها “احتفال” بالعلم فى مواجهة التجاهل المتزايد للمعارف القائمة على الأدلة والبراهين.

وشهدت المسيرات إلقاء كلمات لباحثين وخبراء فى مجال البيئة فضلا عن عروض موسيقية فى متنزه (ناشونال مول) بواشنطنـ وشهدت مئات المدن والبلدات من بوسطن إلى سيدنى باستراليا مسيرات واحتفالات حيث حمل المشاركون لافتات مثل “لا يوجد كوكب بديل” و”فلنجعل العلم عظيما مرة أخرى” على غرار تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بأن “يجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى”.

وفى حين أشار القائمون على المسيرات إلى أنها غير حزبية احتج كثير من المشاركين على اقتراح ترامب خفض ميزانية العلوم والأبحاث الاتحادية وأيضا على تشكيك إدارته فى آثار تغير المناخ والحاجة إلى خفض درجات حرارة الأرض.

ومثلت المسيرات تطورا جديدا لأنشطة يوم الأرض التقليدية وأشار موقع المسيرات على الإنترنت إلى أنها استهدفت أعادة التأكيد على “الدور الحيوى الذى يلعبه العلم فى ديمقراطيتنا، وقال كريس تايلور (24 عاما) “من المهم أن نظهر لتلك الإدارة أننا نهتم بالحقائق”. وشارك تايلور الذى حضر مبكرا مع حشد مؤلف من نحو 15 ألف متظاهر فى عدة حلقات نقاشية عن موضوعات مثل التغير المناخى ونوعية المياه واستدامة الغذاء.

وقال تايلور الذى يسعى للحصول على درجة الدكتوراه فى علوم الإنسان الآلى من جامعة جورج ماسون فى ولاية فيرجينيا “يبدو أنهم لا يهتمون فى الحقيقة بالنمو الاقتصادى ولا بابتكار تكنولوجيا جديدة لكن فقط خدمة المؤسسات العملاقة”.

وتلك المسيرات هى الأحدث فى سلسلة من المظاهرات على مستوى البلاد نظمت منذ تولى ترامب السلطة قبل نحو 100 يوم.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق يوم السبت لكن ترامب أصدر بيانا أوضح فيه الخطوات التى ستتخذها إدارته للحماية من التلوث فى الوقت الذى تخفف فيه القيود على الصناعة.