إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– مقتل 130 على الأقل في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية في أفغانستان !

-الجيش الأمريكي يمنع أفراده من تبادل الصور العارية للمجندات !

واشنطن بوست:

تحت عنوان مقتل 130 على الأقل في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية في أفغانستان !

أشارت الجريدة لمقتل 130 شخصا على الأقل في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية للجيش الأفغاني ، وقد وقعت اشتباكات بين المهاجمين وقوات الجيش استمرت لساعات ، في القاعدة التي تقع بالقرب من مدينة مزار شريف، في إقليم بلخ شمالي البلاد !

وقال الجيش الأفغاني إن الهجوم استهدف الجنود، الذين كانوا يغادرون مسجد القاعدة العسكرية بعد انتهائهم من صلاة الجمعة، وكذلك الذين كانوا في المطعم !

وقد أعلنت حركة طالبان، في بيان لها، مسؤوليتها عن الهجوم الذي بدأ بتفجيرين انتحاريين لاختراق دفاعات الجيش ، وقد قتل عشرة من مسلحي طالبان على الأقل خلال الهجوم، كما اعتقل أحد المهاجمين .

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان الجيش الأمريكي يمنع أفراده من تبادل الصور العارية للمجندات !

أشارت الجريدة قرر سلاح البحرية الأمريكية تطبيق قواعد جديدة تحظر تبادل أفراده الصور العارية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة.

وأضافت الجريدة أن القواعد الجديدة تحظر تبادل الصور العارية عندما “يتوقع الشخص الظاهر في الصورة احترام خصوصيته”، أو “عندما تنشر الصورة دون مبرر أو عذر قانوني. ”

يأتي ذلك عقب اكتشاف تبادل بعض أفراد قوات مشاة البحرية الأمريكية صورا عارية لنساء على مجموعة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.