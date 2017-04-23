إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– الفرنسيون في الخارج يصوتون في انتخابات الرئاسة !

– ألمانيا تنشر قوات مكافحة الشغب بمناسبة انعقاد مؤتمر حزب يميني معاد للإسلام في كولونيا !

صنداى تايمز:

تحت عنوان الفرنسيون في الخارج يصوتون في انتخابات الرئاسة !

أشارت الجريدة لبدء أكثر من مليون ناخب فرنسي يعيشون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل يوم من بدء التصويت في فرنسا !

ويبلغ العدد للناخبين المسجلين، الذين يقيمون داخل فرنسا وخارجها، 47 مليون ناخب ! وستفرز أصواتهم فور الانتهاء من التصويت داخل فرنسا ، ويتنافس في الانتخابات الفرنسية أحد عشر مرشحا لتولي الرئاسة خلفا للرئيس الحالي فرانسوا هولاند، الذي قرر ألا يترشح لفترة ثانية !

وأضافت الجريدة أنه اذا لم يفز أي من المرشحين بـ 50 بالمئة من الأصوات، سيتبارى المرشحان اللذان حصلا على أكبر نسبة من الأصوات في جولة ثانية تجرى في السابع من مايو القادم !

ديلى تلجراف:

وتحت عنوان ألمانيا تنشر قوات مكافحة الشغب بمناسبة انعقاد مؤتمر حزب يميني معاد للإسلام في كولونيا !

أشارت الجريدة لنشر السلطات الألمانية آلافا من أفراد الشرطة في مدينة كولونيا بعدما احتشد نحو عشرة آلاف محتج من أنصار اليسار للتظاهر ضد مؤتمر يعقده حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني !

وقد حاول آلاف من رجال الشرطة منع المحتجين من الوصول إلى مدخل الفندق الذي يعقد فيه مؤتمر حزب “البديل من أجل ألمانيا” قبل الانتخابات العامة المقررة في أواخر السنة الجارية !

واستطردت الجريدة قائلة أن السلطات نشرت 4000 شرطي في المدينة ، وقد حاول نحو 100 شخص اقتحام الطوق الذي فرضته الشرطة على مكان انعقاد المؤتمر !