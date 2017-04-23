الدقهلية - اخبار مصر

أصدر الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، قرارا بحظر نقل القمح المنتج محليا لموسم 2017 خارج حدود المحافظة على أن يتم توريد كميات القمح التي يتم ضبطها بالمخالفة الى الشون والصوامع التابعة للجهات المسوقة بالمحافظة.

وشمل قرار المحافظ الذي يحمل رقم 276 لعام 2017 بأن يتم صرف قيمة الكميات التي يتم ضبطها وتوريدها لحائزها بالأسعار المحددة طبقا لقرار وزير الزراعة المنظم لذلك مع خصم 20% من قيمة السعر كمصروفات إدارية.

جدير بالذكر بأنه تم أمس السبت بدأ مزارعي القمح توريد محصولهم للشون ، بعد تأخر موسم الحصاد بالمحافظة هذا العام، نتيجة التقلبات الجوية و هطول الأمطار.