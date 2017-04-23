الرياض - أ ش أ

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, مساء السبت, أوامر ملكية شملت عدة تغييرات في مناصب حكومية سياسية واقتصادية وعسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأوامر الملكية شملت الآتي: – إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين, التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

– إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل من منصبه, وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أميرا لمنطقة حائل بمرتبة وزير.

– تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

– إعفاء الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الباحة من منصبه, وتعيين الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أميرا لمنطقة الباحة بمرتبة وزير.

– إعفاء الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه, وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أميرا لمنطقة الحدود الشمالية بمرتبة وزير.

– تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمرتبة وزير.

– إعفاء الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية من منصبه, وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سفيراk للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

– إعفاء الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القوات البرية من منصبه, ويعين مستشاراk في مكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.

– ترقية اللواء الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن, ويعين قائداk للقوات البرية.

– تعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن أميناk عاماk لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

– إعفاء الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها من منصبه.

– تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

– تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة نجران بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله الفيصل مستشارا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

– إعفاء الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه, وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.

– إعفاء خالد بن عبد الله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه, وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

– تعيين محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

– إعفاء الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه, وتعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبد الله العواد وزيراk للثقافة والإعلام.

– تعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبد الله العواد رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.

– تعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– تعيين المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.

– إعفاء الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز من منصبه.

– تعيين الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي نائبا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

– تعيين ماجد بن عبد الله البواردي نائباk لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

– تعيين المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة.

– تعيين المهندس منصور بن هلال بن مرزوق العنزي نائبا لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب نائبا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

– إنهاء خدمة الفريق الأول الركن يوسف بن علي الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة وإحالته إلى التقاعد, وتعيين أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الشلهوب مستشارا لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

– تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشارا للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة, كما يكون مستشار الأمن الوطني عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية, ومشرفا على أمانة المجلس.

– تعيين الدكتور محمد بن عبد العزيز بن محمد العوهلي مديرا لجامعة الملك فيصل بالمرتبة الممتازة.

– تعيين المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي محافظا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيسا عاما للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي مساعدا لوزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الدكتور غسان بن أحمد السليمان مستشارا في وزارة التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.