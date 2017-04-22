القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر محفوظة بعناية الله من كل سوء, وأنها ستحقق تقدما في مختلف المجالات وستتصدى للإرهاب وتدحره, محذرا من الإحباط الذي يحاول أعداء الوطن تصديره للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة وزير الأوقاف, خلال الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمسجد الحسين, اليوم السبت, بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام, ووزير النقل هشام عرفات, ومحافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد, والنائب طاهر أبوزيد, وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي, وعدد من سفراء الدول الإسلامية والقيادات بالأزهر والأوقاف والإفتاء.

وأشار وزير الأوقاف- خلال الاحتفال- إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بسواعد أبناء الشعب المصري, وهو ما يبشر بالمزيد من الخير ومنها ما أنجزته الدولة في الكهرباء بتحقيق الاكتفاء الذاتي والقدرة على تصدير الكهرباء, وما أعلنته وزارة البترول بتحقيق الاكتفاء في عام 2018 من الغاز الطبيعي.

وكشف عن تنظيم جولات للأئمة والواعظات الجدد بالمشروعات الكبرى; للتعرف عن قرب على ما أنجزته تلك المشروعات, ونقله إلى الناس من خلال اللقاءات الدينية والدعوية.

كما أكد أن أهم الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج هي الصبر والتحمل والثقة في الله والعمل بكل جدية ونبذ الفرقة, موضحا أن مصر ستحقق انتصارا ساحقا على الإرهاب قريبا إن شاء الله, مشيرا إلى تصريحات الوفد الأمريكي الذي زاره في مكتبه منذ عدة أيام بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعمل على إنقاذ مصر فقط من الإرهاب بل العالم كله.

وأشاد جمعة بدور القوات المسلحة والشرطة في التصدي للإرهاب ودحره, مبينا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “اتخذوا من أبنائها جندا فإنهم خير أجناد الأرض فإنهم وأهلها وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة”, ومعنى رباط أن مصر محفوظة إلى يوم القيامة.