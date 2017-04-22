أسوان - أ ش أ

حقق فريق أسوان انتصارا ثمينا على حساب مضيفه فريق النصر للتعدين بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت باستاد أسوان في الأسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدف أسوان والمباراة الوحيد اللاعب رزاق سيسيه في الدقيقة 32، ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط غالية في ظل الصراع بين الفريقين على النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وبهذا الفوز، رفع أسوان رصيده إلى 21 نقطة في المركز ال` 15 ليبتعد عن مراكز الهبوط.. بينما يتوقف رصيد النصر للتعدين عند 16 نقطة في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري الممتاز.