القاهرة - أ ش أ

أعلن رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري أن الحملة الترويجية لمصر في السوق العربي ستنطلق مطلع شهر رمضان القادم, وتستمر طوال الشهر الكريم حتى عيد الفطر المبارك.

وقال الدميري – في بيان صحفي اليوم /السبت/ – إن الهيئة ستطلق الحملة لاستهداف عدة دول عربية هي: السعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان والأردن, مضيفا أن الهدف من الحملة هو تشجيع العرب والأجانب المقيمين في الدول الخليجية على زيارة مصر, واكتشاف المقاصد السياحية بها التي تتسم بالتنوع الكبير وتستطيع إرضاء كافة الأذواق; نظرا لاحتوائها على مختلف الأنماط السياحية, من سياحة ثقافية وترفيهية وشاطئية

ورياضية وسفاري ومغامرات, بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات.