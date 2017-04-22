الأقصر - أ ش أ

عبرت العداءة الأسترالية العالمية مينا جولي عن سعادتها لتواجدها بمحافظة الأقصر, التي يوجد بها النيل العظيم, مشيدة بكرم ضيافة أهالي

المحافظة, الذي استقبلها استقبالا حارا.

وأضافت جولي – في تصريح خلال جولتها بالأقصر اليوم /السبت/ – أن رحلتها بالأقصر تأتي في إطار استكمال مبادرتها للجري حول العالم والتي تقوم خلالها بالجري مسافة 50 كيلو متر جنوب الأقصر, بداية من مدينة اسنا مرورا بطريق المرسي السياحي وصولا إلي معبد الكرنك

وأشارت إلى أنها قرأت بعض المعلومات عن نهر النيل الذي يعتبر مصدر الخير والرخاء لمصر, مضيفة أن “مصر لديها منظومة متميزة للري تساعد الفلاح في الزراعة, ولقد حظيت بفرصة عظيمة للتعرف علي الفلاح المصري العظيم والطعام المصري والشعب الأقصري الودود من خلال رحلتي بقري الأقصر وجولاتي بشوارعها والآن أستطيع أن أقول إنني أمتلك صداقات كثيرة عند العودة مرة أخرى”.

يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي وتوفير حلول تساهم بفاعلية في حل أزمة ندرة المياه العالمية, والتي تمثل الهدف السادس في أهداف التنمية المستدامة العالمية.