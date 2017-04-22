مؤتمر صحفى بمجلس الدولة حول مشروعات القوانين التى تم الإنتهاء من مناقشتها 22-4-2017 2017/04/22 - 22:56 مؤتمر صحفى بمجلس الدولة حول مشروعات القوانين التى تم الإنتهاء من مناقشتها 22-4-20172017-04-22T22:56:49+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء و المعراج فى مسجد الإمام الحسين 22-4-2017 وزير الداخلية يوجه بتكثيف العمل الميدانى و تصفية البؤر الإجرامية 22-4-2017 مؤتمر صحفى للرئيس السيسي و رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا 22-4-2017 مراسم إستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 22-4-2017 الكشف عن تطعيمات جديدة خلال الإحتفال بأسبوع التطعيمات العالمى 22-4-2017 صندوق تحيا مصر يسلم السيدة منى الشهيرة بفتاة العربة عقد سيارة نصف نقل 22-4-2017
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