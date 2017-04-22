الرياض - وكالات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية، السبت، تضمنت إعفاء وزراء من مناصبهم وتعيين خلفا لهم.

وبموجب الأوامر الملكية التي أذاعها التلفزيون السعودي، قرر الملك سلمان بن عبد العزيز إعفاء وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد خلفا له.

كما أمر العاهل السعودي بإعفاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحه خلفا له.

وقرر الملك سلمان إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه “بسبب تجاوزات تضمنت استغلال النفوذ والسلطة”، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه.

كما أمر بتكليف عصام بن سعيد للقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

الملك سلمان يأمر بإعادة جميع البدلات لموظفي الدولة

كذلك أصدر العاهل السعودي أوامر ملكية مساء السبت تقضي بصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه.