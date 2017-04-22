القاهرة - أ ش أ

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر برئاسة محمد شمس بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم من تحرير 20 محضر ضبط جمركي لبضائع أجنبية الصنع، وذلك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح اليوم السبت – إنه تم ضبط مستحضرات تجميل، وإطارات وقطع غيار سيارات، ملابس جاهزة، أدوات صحية، وساعات، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 250ر353 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن جميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بمستندات أو فواتير تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها.