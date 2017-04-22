موسكو - أ ش أ

كشفت السلطات في شبه جزيرة القرم اليوم /السبت/ النقاب عن تمثال نصفي للرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت , احتفاء بالعلاقات القوية

التي سادت بين موسكو والولايات المتحدة إبان فترة رئاسته.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) – في تقرير على موقعها الإلكتروني – أن التمثال أقيم في منتجع يالطا على الساحل الشمالي للبحر الأسود, في شارع يحمل اسم روزفلت الذي كان لشبه جزيرة القرم مكانة خاصة لديه.

ونوه التقرير بافتتان روزفلت بشبه الجزيرة السوفييتية أثناء حضوره مؤتمر “يالطا” عام 1945, والذي أقيم في قصر “ليفاديا” بالجزيرة, وقد ترك القصر انطباعا عظيما في نفس القائد الأمريكي (روزفلت) حتى أنه قال الى ستالين في فبراير 1945 إنه “شعر بارتياح كبير في (ليفاديا) وأنه يرغب بعد أن يترك منصب الرئاسة في أن يطلب من الحكومة السوفييتية بيع ليفاديا له”.