القاهرة - أ ش أ

رحبت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، اليوم السبت، بالزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية المقررة غدا، مما يسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس المنظمة عبد العزيز عبد الله – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – عن أمله في تقارب وجهات النظر بين البلدين إزاء مختلف القضايا، وأن تمثل هذه الزيارة خطوة جديدة إلى الأمام ودفعة قوية في العلاقات الثنائية.

وأكد عبد الله على أهمية الزيارة خاصة أنها تتزامن مع حالة التوتر التي تشهدها الساحة العالمية وتنامي الإرهاب في العالم بأسره.. داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، غدا الأحد، قمة مصرية سعودية ستتناول – وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية أمس – سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يمثل تهديدا لأمن واستقرار الأمة العربية بل والمجتمع الدولي بأكمله.