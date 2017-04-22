القاهرة - أ ش أ

خصص البرتغالي إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة في مران اليوم لتدريب اللاعبين على الضغط على الخصم بشكل مكثف.

وخاض حسام (باولو) مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك اليوم، وتأتي تدريبات باولو التأهيلية ضمن البرنامج الموضوع له للعودة إلى مستواه الفني والبدني، كما واصل أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق المشاركة في التدريبات مرتديا واقي الأنف، فيما شارك الزامبي مايوكا في التدريب لليوم الثاني على التوالي بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وأدى محمد مجدي مدافع الفريق تدريبات تأهيلية اليوم بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، كما واصل أحمد توفيق لاعب الوسط برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الأنف.

ومن جانبه، أبلغ الجهاز الإداري لفريق الكرة اللاعبين بالتجمع في مقر النادي في العاشرة والنصف صباح غد للتحرك والسفر إلى الإسكندرية في الحادية عشر صباحا، استعدادا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز.