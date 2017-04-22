أخبار مصر - ايناس منصور

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في حفل مسابقة “إبداع 5″، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومجموعة من الوزراء، ورؤساء الجامعات المصرية .

وتأتي مشاركة حسين زين في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الشباب والرياضة حول هذه الأنشطة الشبابية دعما من الاعلام الوطني للشباب المصري وقد بدأت فعاليات المسابقة منذ يناير الماضي، وتضمنت أكثر من 21 مجالًا أدبيًا وثقافيًا وفنيًا، وشارك فيها 110 من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة.