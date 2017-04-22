القاهرة - أ ش أ

أعلن اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية في الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة، وذلك بسبب تجدد كسر ماسورة مياه، مما أدى إلى تسرب المياه إلى النفق المواجه لأكاديمية الشرطة.

وقال اللواء زكي – في تصريح اليوم السبت – إنه بالنسبة للقادم من القاهرة الجديدة والمعادي إلى منطقة الجولف، فسيسلك اتجاه محور الـ 90، والقادم من محور الـ 90 باتجاه “الداون تاون” فسيسلك محور المشير، أما بالنسبة للقادم من منطقتي التجمع والدائري فقد تم تحويل الطريق إجباريا باتجاه كايرو فيستيفال والمدخل الجنوبي لمحور طه حسين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور أنه تم تعزيز الخدمات المرورية بالمنطقة للعمل على تسيير حركة مرور السيارات ومنع أي تكدسات مرورية وإخطار مسئولي هيئة الصرف الصحي والحماية المدنية لشفط المياه المتسربة داخل النفق وأعلى الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.