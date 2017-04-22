نابلس - (أ ف ب)

اصيب خمسة فلسطينيين السبت في مواجهات مع مستوطنين هاجموهم جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وقالت المصادر ان عشرات من سكان مستوطنة يتسهار التي تعتبر معقلا لمتطرفين وصلوا الى قرية عوريف الفلسطينية المجاورة ورشقوا سكانها بالحجارة فرد هؤلاء بالمثل.

واكد الجيش الاسرائيلي المواجهات لافتا الى ان جنودا وصلوا الى المكان لتفريق الجانبين واستخدموا لهذا الغرض رصاصا مطاطيا وغازا مسيلا للدموع.

واصيب اربعة فلسطينيين بجروح طفيفة بالرصاص، وفق المصادر الفلسطينية.

ولاحقا، اصيبت فلسطينية عندما هاجم المستوطنون فلسطينيين في قرية الحوارة التي تقع ايضا جنوب نابلس.