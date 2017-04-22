لندن - أ ش أ

تأهل فريق تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه المثير على فريق توتنهام بنتيجة (4`2) في المباراة التي جمعتهما مساء

اليوم السبت بملعب ويمبلي في نصف نهائي البطولة.

تقدم تشيلسي مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق ويليان, ثم تعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 18, وعاد البرازيلي ويليان ليضع تشيلسي في المقدمة مرة أخرى بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ضربة جزاء, وعادل ديلي آلي النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 52, وأحرز ايدين هازارد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 75, ثم عزز نيمانيا ماتيتش النتيجة للبلوز بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 80, ليتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وينتظر تشيلسي في المباراة النهائية الفائز من لقاء أرسنال ومانشستر سيتي غدا في لقاء النصف النهائي الآخر من كأس الاتحاد الإنجليزي.