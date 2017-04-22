الإسماعيلية - أ ش أ

نظم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 19 عرضا لفيلم “النيل أرزاق” للمخرج هاشم النحاس بحضور السيناريست مجدي الشحري والناقد صلاح هاشم والمخرج طارق الزرقاني والدكتور علي الغزولي والمخرج هاشم النحاس.

وعقب عرض الفيلم ظهر اليوم السبت بقصر ثقافة الإسماعيلية أقيمت ندوة أدارها الناقد رامي عبد الرازق وناقش من خلالها ما قدمه النحاس بفيلمه وتحدث قائلا “الفيلم يعد أيقونه سينمائية كبيرة وتطورا في السينما التسجيلية في بداية السبعينات وكي يتم تفسيره يجب رؤيته أكثر من مرة لكي نقف علي المفاهيم التي يطرحها الفيلم، ومن الملفت وجود أكثر من عنصر اجتماعي داخل الفيلم ولكنهم يظهرون في النهاية بشكل متجانس فضلا عن اختيار موسيقي الجاز التي استخدمت خلال أحداث الفيلم وهي محاولة لابتكار شئ جديد والخروج عن الإيقاع المعتاد”.

وتحدث هاشم النحاس قائلا استغنيت في فيلمي عن التعليق واعتمدت علي الصورة لان ما أظهرته من خلال الصورة كان يصعب إيضاحه بالكلام وحاولت أن استمر على انتهاج هذا الأسلوب في أفلامي فيما بعد لكي أؤسس مدرسة خاصة بي أحاول من خلالها بناء جيل جديد برؤى مختلفة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما والناقد عصام زكريا وتنتهي فعالياته مساء غد “الأحد” للإعلان عن جوائز المهرجان.

والمخرج هاشم النحاس هو مؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلي منذ دورته الأولى عام 1991 وله العديد من الأفلام والمؤلفات السينمائية الهامة أبرزها كتابي “مستقبل السينما التسجيلية في مصر” و “الهوية القومية في السينما العربية”.