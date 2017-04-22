القاهرة - أ ش أ

يستأنف مجلس النواب جلساته يوم الأربعاء القادم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والتى تستمر لمدة يومين.

ويحدد المجلس في جلسته يوم الأربعاء موعدا لمناقشة تسعة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن العديد من القضايا الجماهيرية الملحة.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة , عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة والتقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية , ومشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى و (75) نائبا ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة , في ذات الموضوع .

كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 69 لسنة 2017 بالموافقة على التعديل رقم ( 1 ) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17 / 4 / 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو , الموقع في القاهرة بتاريخ 2 / 8 / 2016 .

وفي جلسته يوم الخميس يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 65 اقتراحا برغبة مقدمة من عدد من النواب .