القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن مصرع مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة “ميكروباص” بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه العياط بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط من وقوعه.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم نقل المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى العياط المركزي، مشيرا إلى أن الإصابات تتراوح ما بين كسور في أنحاء الجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى، وأن جميع المصابين يتلقون حاليا العلاج اللازم.