الإسكندرية - أ ش أ

أعلن الإسباني خوانخو ماكيدا المدير الفنى للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي غدا في الدورى الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا، وهم: محمود السيد، والهانى سليمان ، وهشام شحاتة، وبازوكا، ومحمد عطوه ، وخميس حسنى، ومحمد عادل، واحمد الشيخ، ومحمود شعبان، وسيسيكو، ومصطفي كالوشا، وكابونجا، وعبد الرحمن فاروق، ومحمد اسامة، ونور السيد، وخالد الغندور، ومروان النجار، واحمد الألفي، ومحمد جدو، وخالد قمر، وحازم امام.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة.