دمياط - أ ش أ

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ممدوح الشيطي أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات وبضائع عامة بينما غادره 8 سفن حاويات وبضائع عامة.

وأوضح الشيطي، في بيان اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء يبلغ 15سفينة بالإضافة إلى 11 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن الميناء غادره قطار مكون من 30 عربة محمل بـ60 حاوية متجهة إلى ميناء السخنة.. كما غادر قطار آخر بحمولة 1319 طن قمح و 10 سيارة بحمولة 4817 طن قمح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 78445 طنا, بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129881 طن قمح، مشيرا إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 17 ألف طن يوريا و4 آلاف طن فوسفات و3300 طن مولاس.