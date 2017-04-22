الطور - أ ش أ

استقبلت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية 672 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 532 سائحا أجنبيا و 140 مصريا لزيارة المعالم السياحية والأثرية.

وصرح مصدر مسئول بالمدينة أن السائحين زاروا دير سانت كاترين الذي يحتوي علي الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي و متحف الدير بالإضافة إلى جبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح و منطقة وادي حبران التي تضم نقوش سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.