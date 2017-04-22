نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
بالفيديو … السيسى وكابيلا يؤكدان على التنسيق الشامل بين مصر والكونغو الديمقراطية
السيسي وكابيلا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإفريقية والإقليمية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الكونغولي بالاتحادية
السيسى يستقبل وزير الشئون الخارجية العماني لتطوير التعاون الثنائي
السيسى يبحث مع وزير الشباب والرياضة تنفيذ المجمعات الرياضية
القوات المسلحة تهنيء السيسي بمناسبة ذكرى “الإسراء والمعراج”
شكري يجري مشاورات سياسية مع وزير الخارجية عمان
ترحيب واهتمام كبير بزيارة البابا تواضروس للكويت غدا الاحد
بالصور..وزير الداخلية يستعرض الخطة الأمنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية
البابا تواضروس يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة
“التضامن” تجري القرعة الألكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
“البحوث الإسلامية” يؤكد أن الحملة المعادية للأزهر تخدم أعداء الوطن
“تشريع الدولة” ينتهى من مراجعة 10 تشريعات أبرزها “التصالح على مخالفات البناء”
مجلس الدولة يرفض للمرة الثانية مشروع قانون “رؤساء الهيئات القضائية”
رئيس الوزراء يؤكد دراسة زيادة مخصصات السلع التموينية
رئيس الوزراء: زيارة بابا الفاتيكان رسالة للعالم بأن مصر مستقرة
متاحف ومزارات القوات المسلحة بالمجان بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
قنوات النيل المتخصصة تحتفل بذكرى تحرير سيناء
عبدالغفار يعلن رفع ميزانية التعليم العالى والبحث العلمي
وزير القوى العاملة يتفقد ثلاثة أنفاق أسفل قناة السويس
تدشين اول كيان خليجى مصرى ” خليجيون فى حب مصر”
2 مايو..بدء امتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية
القنصلية فى جدة تتابع حادث مقتل مواطن مصري بالسعودية
تأجيل محاكمة 67 إرهابيا في قضية اغتيال النائب العام لـ29 أبريل
الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 27
مجلس الأعمال السعودى المصرى يؤكد تفعيل استثمارات بـ25 مليار دولار بمصر
استمرار توريد القمح إلى الشون والصوامع بعدد من المحافظات
“قابيل” يؤكد تقليل تكلفة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بنسبة 42%
الوطنية للصحافة تعلن خلال ايام التغييرات بالصحف القومية
غدا افتتاح الملتقى الدولي الثاني للفنون المسرحية
العالم يحتفل بـ”يوم الأرض” تحت شعار بيئة خالية من التلوث
القومي للاتصالات ينفى إيقاف تطبيقات الاتصال عبر الانترنت
أوباما يعاود الظهور العلني متجنبا الرد على ترامب
طالب امريكي يتخرج من الثانوية والجامعة في الوقت نفسه
الشرقية يفوز على الداخلية بهدفين نظيفين فى الدورى الممتاز
19 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا للمقاولون العرب
الفيفا يهنئ الأهلي لمرور 110 سنة على تأسيسه
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