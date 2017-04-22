القاهرة - أخبار مصر

أكد مجلس الأعمال السعودى المصرى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة التى وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار.

وأوضح نائب رئيس المجلس عبدالله مرعى بن محفوظ، فى بيان صادر عن المجلس اليوم السبت، أنه سيتم استثمار المبلغ وفق ما نصت عليها الـ24 اتفاقية وذلك من خلال ثلاثة برامج تعاون وتسع مذكرات تفاهم تم توقيعها فى حينه.

وأعلن محفوظ عن تدشين موقع اليكترونى لمتابعة أعمال المجلس حرصا على دعم الاستثمارات السعودية فى مصر، وتابع: زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمملكة توافق مرور عام على الزيارة التاريخية للملك سلمان لمصر عام 2016.

وشدد على أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة التوازن المالى 2020 لن يؤثر على حجم استثمارتها فى مصر، وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية لـ2030.