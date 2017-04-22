﻿ اكوام من الدولارت داخل شقة بنيجيريا - أخبار مصر

وقالت اللجنة على صفحتها بموقع فيسبوك إنها تلقت بلاغا يفيد بأن شخصا دائما ما يحمل معه أكياسا أثناء دخوله أو خروجه من الشقة.

وذكرت في المنشور أن سياسة الإبلاغ عن المخالفات تؤتي ثمارها، حيث عثرت على ذلك المبلغ في شقة تتواجد بالطابق السابع في برج أوسبورن الواقع في مدينة لاجوس.

وجاءت هذه العملية بعد أن حذر مكتب لاجوس التابع للجنة من تحركات مشبوهة لحقائب تحملها امرأة أثناء دخولها وخروجها من الشقة، كان يعتقد في البداية أنها تحتوي على ملابس.