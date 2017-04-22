أخبارمصر- سماء المنياوي

أعلنت جامعة النيل الاهلية برئاسة الدكتور طارق خليل رعايتها للطلاب المتميزين الفائزين في مسابقة برنامج “العباقرة” الذي يذاع على قنوات ” القاهرة والناس ” ومن إنتاجها وذلك تقديراً لتفوقهم و تشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة النجاح

وصرح الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية أن رعاية الجامعة للطلاب ستكون في صورة منح للدراسة بالجامعة ؛ حيث أن الجامعة نموذج نشط للتواصل مع المجتمع وتتميز بأنشتطها و برامجها وحيث أن الطلاب الفائزين بالمسابقة يمثلون نموذج للطلبة المتميزين ليس فقط لتفوقهم الدراسي و انما أيضاً لإلمامهم بالمعلومات العامة و القدرات الذهنية و هوما تسعى جامعة النيل لتنميته في طلابها.

وأكد رئيس جامعة النيل أن الجامعة ملتزمة بموجب الرعاية بتقديم منح دراسية كاملة للفائزين في مسابقة برنامج “العباقرة” تغطي إجمالي قيمة المصروفات الدراسية خلال فترة دراسة شهادة البكالوريوس في تخصصات الهندسة و علوم الحاسب و إدارة الأعمال للطلاب الفائزين في المسابقة.

في ذات السياق صرح الروائي عصام يوسف ؛ مقدم برنامج ” العباقرة ” على قنوات ” القاهرة والناس ” بأن البرنامج يقدم مسابقات ما بين طلاب المدارس الثانوية في مجالات الدراسة و أيضاً المعلومات العامة وحيث أن المتسابقين المشتركين في هذا البرنامج يمثلون نوعية الطلبة المتميزين و الفئة السنية التي تستهدفها جامعة النيل الأهلية ونظراً لتقارب الأهداف والاهتمامات ما بين الطرفين كانت فكرة الاتفاق على رعاية جامعة النيل للطلاب المتميزين في البرنامج