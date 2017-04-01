القاهرة - أ ش أ

اجتمع أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة مع رؤساء القنوات لوضع خريطة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تحتفل قناة العائلة بعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية على مداراليوم, “سيناء أرض الأحلام” , “سيناء وجوه مصرية”,”سيناء 2017″, “بانوراما حرب أكتوبر” , “صائد الدبابات” , “صائد القادة”, “القناص” , “حكايات مقاتل” إلى جانب إذاعة الاغانى الوطنية على مدار اليوم.

كما تعرض القناة فى السهرة الفيلم العربى “العمر لحظة” , إلى جانب تقديم برنامج “بيت العيلة” وحلقة عن التحديات في سيناء, ويستضيف البرنامج مدير تحرير مجلة أكتوبر عاطف عبد الغنى.

وتحتفل قناة نايل لايف بحلقة خاصة من برنامج نهارك سعيد عن عيد تحرير سيناء , كما تعرض القناة الفيلم الروائى “حائط البطولات”, وتحتفل القناة الثقافية من خلال برنامج إبداع ارشيفى وحلقة سيناء بين الحاضر والماضى , فيما يقدم برنامج أعياد حلقة عن تحرير سيناء, ويقدم برنامج حواديت مصرية حلقة بعنوان “بطل سيناء”.