القاهرة - أخبار مصر

استعرض وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار محاور الخطة الأمنية الشاملة الموضوعة لمواجهة التنظيمات الإرهابية والحيلولة دون تصعيد عملياتها العدائية ضد الدولة خلال المرحلة الراهنة وإجهاض مخططاتهم الخسيسة ضد الوطن ومقدراته ودعائم أمنه وإستقراره .

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية اليوم السبت مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية حيث شدد على ضرورة تكثيف الأداء الأمنى الميدانى وتصفية جميع البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن ، فى إطار كامل من إحترام حقوق الإنسان.

كما شدد على أهمية تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية ، فى ظل التحديات الأمنية وتسيير الأقوال والدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكافة الطرق والمحاور ، وتعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها..وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الجبهة الداخلية خاصةً فى ظل تعاظم حجم التحديات غير المسبوقة التى تواجه الوطن ، مؤكدا ثقته الكاملة فى عزيمة وإصرار رجال الشرطة وإيمانهم برسالتهم الوطنية وقدرتهم على إجتثاث شأفة الإرهاب وفرض الأمن والإستقرار بربوع الوطن